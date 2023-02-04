Canlı yayında gergin anlar! Tartışma sırasında ayağa kalkınca herkes endişelendi

Dün akşam canlı yayına katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk arasında gerginlik yaşandı. Tartışma devam ederken Öztürk'ün ayağa kalkması ve o sırada mikrofonunun düşmesi, Tekin dahil herkesi tedirgin etti. Öztürk'ün Tekin'in yanına giderek kendisiyle tokalaşması sonrasında herkes derin bir nefes aldı, stüdyodakiler ise ikilinin barışmasını alkışladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Avukat Rezan Epözdemir, Kürşad Oğuz gibi isimler dün akşam HaberTürk ekranlarında yayınlanan "Olaylar ve Görüşler" programına konuk olarak katıldı.

BİR ANDA GERİLDİLER

Gündemi ve siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendiren konuklardan Gürsel Tekin'in Öztürk'e, "Erbakan'a yapılan zulümleri de hatırlat" demesi üzerine ortalık gerildi. Öztürk, Tekin'e "Sizin sayenizde" yanıtını verdi.

"SİZİ MUHATAP BİLE ALMAM"

Öztürk'ün tartışma esnasında Gürsel Tekin'e, ''Siz şu anki CHP'nin Mustafa Kemal'in kurduğu CHP olduğunu söylüyorsanız sizi muhatap bile almam'' demesi ile tansiyon daha da yükseldi. Araya diğer konuklar girse de ikili bir türlü sakinleşmedi.

AYAĞA KALKINCA ENDİŞELENDİLER

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin programı terk etmek isterken o anlarda Öztürk ayaklandı. O sırada mikrofonun yere düşmesi ile herkes bu durumdantedirgin olurken ayağa kalkan Öztürk, Tekin'in yanına gidip tokalaştı. İkili tartışmayı bu şekilde sonlandırırken diğer konuklar ise o anları alkışladı.