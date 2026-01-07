Haberler

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliğine atandı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliğine atandı
Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan 33130 sayılı kararname ile Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliğine atandı. 19 ile yeni vali atanırken, 7 ilin valisi de mülkiye başmüfettişliğine getirildi.

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan 33130 sayılı kararname ile Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliğine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu çerçevede Çankırı'nın başarılı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliğine atandı. Atama kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Taşolar'ın yeni görevine yakın zamanda başlaması bekleniyor. - IĞDIR

