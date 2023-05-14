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Çankırı'da vatandaşlar oy kullanmak için okulların yolunu tuttu

Çankırı'da vatandaşlar oy kullanmak için okulların yolunu tuttu

Politika Haberleri

Çankırı'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu.

Çankırı'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Oy kullanmak için vatandaşlar, sandıkların bulunduğu okullarda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yolunu tutan vatandaşlar oy kullandı.

Saat 17.00'ye kadar devam edilecek oy kullanma işlemi için Çankırı genelinde 696 sandık bulunuyor. - ÇANKIRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Seçimleri Çankırı Politika Haberler

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