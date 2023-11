Canik Belediyesi İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını kınadı

Canik Belediyesi meclis toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığına vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, " İsrail, her gün işlediği insanlık suçlarına yenilerini ekliyor" dedi.

Canik Belediye Meclisi Kasım ayı 1. Birleşim 1. Oturum Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşti. Canik Belediye Meclis Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşmeleri öncesinde İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma yönelik kınama bildirisi okundu. Canik Belediye Meclisi'nde grupları bulunan bütün siyasi partilerin grup başkanlarının ortak imzasıyla yayımlanan kınama bildirisinde tüm dünya halklarına, İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçu karşısında birlik olma çağrısında bulunuldu.

"İsrail terör devletidir"

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sert bir dille kınayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İsrail'in Filistin'e yönelik sistematik işgal politikasını yıllardır sürdürdüğüne vurgu yaptı. Sandıkçı, " İsrail, Filistin'de sivil masumları acımasızca öldürmeye devam ediyor. Katil İsrail, her gün işlediği insanlık suçlarına yenilerini ekliyor. Gazze'yi ağır bombardıman altında bırakıp, kadın, çocuk, genç, yaşlı demenden katlediyor. Filistin topraklarına yönelik sistematik işgal politikasını yıllardır hayasızca sürdüren, Filistin'de gözler önünde açıkça soykırım yapan İsrail bir terör devletidir. Dünya terör devleti İsrail'in insanlık dışı saldırılarına, Filistin'de yapılan soykırıma, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Gazze'ye yapılan işgal karşısında sessiz kalsa da, biz zulme karşı daima dik duracağız ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uluslararası hukuka çağrı

Canik Belediye Meclisi tarafından yayımlanan ve Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğuna vurgu yapılan bildiride, "Tarih boyunca huzur, barış ve güvenin mihenk taşı olan bu topraklarda yapılan soykırımı dünyaya haykırıyor, tüm dünya halklarını, bütün insanları, vicdan sahibi her bireyi, Filistin halkının yanında olmaya, hastalardan, çocuklardan, kadınlardan ve sivil masumlardan yana tavır almaya davet ediyoruz. Canik Belediye Meclisimizden uluslararası hukuku, terör devleti İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar, sürdürdüğü işgaller karşında harekete geçmeye davet ediyoruz. Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Gazze'de, Batı Şeria'da, işgaller ve ablukalar son buluncaya, Filistin'de Siyonistlerin zulmü bitene değin mücadelemizi var gücümüzle sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Canik Belediye Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından son buldu. - SAMSUN