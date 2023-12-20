Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hemşehrilerin Talep ve Önerilerine Önem Veriyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Sandıkçı, vatandaşların talep ve önerilerine her zaman önem verdiklerini belirtti.

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hemşehrilerin talep ve önerilerine önem verdiklerini söyledi.

İlçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki esnafı iş yerlerinde ziyaret etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Sandıkçı ayrıca esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

"Hemşehrilerimizin talep ve önerilerine önem veriyoruz"

Vatandaşların talep ve önerilerini her zaman dinlediklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Esnaf kardeşlerimizin ve hemşehrilerimizin talep ve önerilerine önem veriyoruz. Esnaf kardeşlerimizi iş yerlerinde, hemşehrilerimizi mahallelerinde ve evlerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini kendilerinden dinliyoruz. İlçemizdeki çalışmalarımızı ve çalışma planlarımızı vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - SAMSUN