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Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki

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1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyüş kararı alan ancak Saraçhane'de kameralara konuştuktan sonra çekilen CHP lideri Özgür Özel'e eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi. Kaftancıoğlu, "Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından 'vazgeçilecek yürüyüş' için çağrı yapmak yerine Saraçhane'de 1 Mayıs'ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş" dedi.

CHP ve DİSK'in 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyüş kararı almasıyla İstanbul Valiliği megakenti resmen kapattı. Saraçhane'de vatandaşlarla bir araya gelen ve Taksim'e yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Özgür Özel'den ise o süreden beri herhangi bir ses çıkmadı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SES ÇIKMADI

DİSK ve KESK'in Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatları, biber gazlı ve plastik mermili müdahale sonrasında Taksim'e yürümekten vazgeçtiği öğrenilirken, Özgür Özel'in geri çekilme konusunda ise herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

KAFTANCIOĞLU: EMNİYET GÜÇLERİ BİLE DURDURUMAYACAKLARINI ANLADI

Konuya kayıtsız kalmayan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Özgür Özel'in bu tavrına yönelik eleştirilerde bulundu. X hesabından Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatının fotoğraflarını paylaşan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı;

"1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar;

Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle

Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyalogları:

"-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim'e çıkılmasından

-Sendikalar kararlı durur CHP(Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız

-Onlar vazgeçmezse durdurmamız zor

-Çıksalar ne olacak ki? "

Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından 'vazgeçilecek yürüyüş' için çağrı yapmak yerine Saraçhane'de 1 Mayıs'ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.

Kısmetse seneye diyelim. #1Mayıs Bu da kapak olarak (Yeni Anayasa Kitapçığına)burada kalsın."

Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Canan Kaftancıoğlu İstanbul 1 Mayıs Taksim Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Abdullah null:

amacın ne bayan? ortalığı karıştırmak ve bir gergin ortam mı oluşturmak?

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Mehmet Altin:

amacın ne Kaftancıoğlu? bende emekçiyim;1 Mayıs tatil, evimde oturup ailem ve çocuklarımla keyf yapıyorum. Emniyet güçleri dediğin insanlar bu vatanın evladı degilmi? Kardeşin kardeşe vurması arbede çıkarıp yaralanması hoşuna mı gidecek!!! yürümek istiyorsan çık sokağa istediğin kadar yürü seni tutan mı var...

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Abdullah KARAMAN:

bu kadınların işi gücü dedikodu ve fesatlık

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Abdullah KARAMAN:

Canan hanım bende işçiyim. Lütfen bizim için hiçbir şey yapmayın. Bizi bahane edip esas amacınız olan iç savaş çıkarma özleminizden vazgeçin.

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Metehan:

Abdullah KARAMAN:Keşke çıksa baksınlar o zaman ne oluyor.

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