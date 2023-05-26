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Canan Kaftancıoğlu: 'Kadını Sahiplendirmeye Kalkanlara Ülkeni Bırakma'

Politika Haberleri

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından video paylaşarak pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma. Yaparsın İstanbul" dedi.

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Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Canan Kaftancıoğlu İstanbul Politika Haberler

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