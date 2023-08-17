Çamoluk Halkı Erzincan'a Bağlanmak İstiyor

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaşayanlar, bal festivali öncesi yaptıkları açıklamalarla Erzincan'a bağlanmak istediklerini ifade etti. Halk, Giresun'un ilçelerine uzak olması ve Erzincan'ın yatırım potansiyelinin yüksek olması nedeniyle bu talebi dile getirdi.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaşayanlar bal festivali öncesi yaptıkları açıklamalarla Erzincan'a bağlanmak istediklerini ifade etti.

"Çamoluk Konuşuyor" isimli programında ilçe halkına sorulan 'Yarın referandum olsa hangi ile bağlanmak istersiniz?' sorusuna vatandaşlar istinasız Erzincancevabını verdi.

Halk pazarında çekilen videoda Çamoluk halkı Erzincan iline bağlanmak istediklerini iletirken, videoda fikirlerini paylaşanlar Çamoluklular, Giresun'un ilçelerine uzak olduğuna dikkat çekerek siyasetçilerin ilçe halkını seçim zamanı hatırladığına işaret ederek "Giresun bize çok ters, buraya yakın olarak Erzincan'a bağlanabiliriz. Hastane sorunu büyük problem 4 saate Giresun'a gidene kadar 1 saate Erzincan'a gidiyoruz. Erzincan yatırımı çok yüksek olan bir yer, Giresun çok uzak. Burada 12 ayın 8 ayı kış. Çamoluk ve Alucra bu konuda çok dertli. Giresun seçim zamanı bizi hatırlıyor" ifadelerini kullandılar. - GİRESUN