Çameli'de 2023 Yılının Son Nikahı Kıyıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde yılın son nikahı kıyıldı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan nikah töreninde çiftleri yalnız bırakmadı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 2023 yılının son nikahı kıyıldı. Müzeyyen Paşaoğlu ile Ramazan Akyol çiftinin nikah törenine gerçekleştiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan genç çiftlere mutluluklar diledi. Belediye Başkanı Arslan nikah töreninde, çiftler hayatlarını birleştirecek olan imzalarını atarken, hem dünya evine girecek olmanın mutluluğunu, hem de 2023 yılının son nikahını gerçekleştirmiş olmanın sevincini yaşadı.

Çiftlerin mutluluğunu ortak olan Başkan Arslan, "Çameli Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından 2023 yılının son nikahını kıydık. Yıl içinde yüzlerce çiftlerin mutluluklarına ortak olduk. Evlenen çiftlerimize iki cihanda saadet diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin. 2024 yılında sağlık başta olmak üzere mutluluk ve bereket getirsin" dedi. - DENİZLİ