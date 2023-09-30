AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan'ın Zengilan kentinde düzenlenen 'Azerbaycan Ulusal Kent Forumu' etkinliğinde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile tanışıp sohbet etti. Arslan, Aliyev'i tebrik ederek Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin devamını diledi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan Ulusal Kent Forumunda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan'ın Zengilan kentinde düzenlenen "Azerbaycan Ulusal Kent Forumu" etkinliğinde, kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile tanışıp sohbet etme imkanı buldu.

Ermenilere karşı kazanmış oldukları haklı zafer için Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e Türkiye'miz ve Çamelili hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Karabağ, Azerbaycan'dır. Karabağ zaferi, sadece Azeri kardeşlerimizin değil hepimizin ortak zaferidir. Türkiye- Azerbaycan kardeşliğinin ilalebet var olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ