Çaltı Muhtarı Ali Pazvant'ın evrak eksikliği nedeniyle seçimler yeniden yapılacak

Bilecik'te 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Çaltı Muhtarı Ali Pazvant'ın eksik evraklarından dolayı seçimin yeniden yapılmasına karar verildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde büyük bir oy farkıyla muhtar seçilen Ali Pazvant mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Yüksek Seçim Kurulunca yapılan incelemelerden Pazvant'ın evrak eksikliği tespit edildi. Ardından seçimin iptal edilerek yeniden seçim yapılmasına karar verildi. 2 Haziran pazar günü yapılacak seçimlerde Çaltı Muhtarı yeniden seçilecek. - BİLECİK