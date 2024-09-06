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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mardin'e geldi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile birlikte Mardin'e gelerek çeşitli programlara katıldı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile beraber çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Mardin'e geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere memleketi Mardin'e geldi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Bakan Işıkhan'ı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'nı Gökhan Yazgı'yı Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Vekili Ali Hakan Alev, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri karşıladı. Bakan Işıkhan, kendisine eşlik eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı ile birlikte Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Bakan Işıkhan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Tuncay Akkoyun'dan bilgi aldı. Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, daha sonra bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Midyat Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katılmak üzere Midyat ilçesine geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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