Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Malatya'da Valiliği Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Malatya'da Valiliği ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İl İstihdam Kurulu Toplantısı ve STK'larla buluşma toplantısına katılmak üzere geldiği Malatya'da Valiliği ziyaret etti. Vali Ersin Yazıcı ve Vali Yardımcılar tarafından girişte karşılanan Bakan Işıkhan, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra İl İstihdam Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Işıkhan, basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası Kongre ve Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek. - MALATYA