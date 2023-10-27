Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın Adıyaman'da konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Yeni çalışmalarımız var, yönetmelik taslağı hazırlanıyor şu anda. İşbaşı eğitimiyle ilgili bu işi daha da kolaylaştıracak, esnafımızı, işçimizi, işverenimizi daha da rahatlatacak, istihdamı artıracak yeni müjdelerimiz de yakın zamanda olacak." dedi.

Bakan Yardımcısı Aydın, Valilik toplantı salonunda koordinasyon toplantısına katıldı. Daha sonra Adıyaman Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ni ziyaret eden Aydın, Organize Sanayi Bölgesi'nde de temaslarda bulundu.

Aydın, burada gazetecilere, esnaf, işçi ve işverenlerle ilgili yeni müjdelerin olduğunu söyledi.

Deprem bölgelerine kısa çalışma ödeneği ile nakdi destek sağlandığını hatırlatan Aydın, şöyle devam etti:

"İşkur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından deprem bölgesi için bugüne kadar çok ciddi destekler sağlandı. Yani mücbir sebep ilan edilerek borçların ertelenmesi, sağlık ve sigorta primlerinin ödenmesi noktasında sağlıkla ilgili pek çok ciddi kolaylıklar, avantajlar deprem bölgesine sağlandı. Yine İŞKUR marifetiyle de kısa çalışma ödeneğinden tutun da başka nakdi desteklere kadar pek çok desteği deprem bölgesine sağladık. Yeni çalışmalarımız da var, yönetmelik taslağı hazırlanıyor şu anda. İşbaşı eğitimiyle ilgili bu işi daha da kolaylaştıracak, esnafımızı, işçimizi, işverenimizi daha da rahatlatacak, istihdamı artıracak yeni müjdelerimiz de yakın zamanda olacak."

İsrail'e tepki

Aydın, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını belirterek, "Ülke olarak bağımsızlığımızı elde etmemiz kolay olmadı. Yüz yıl önce biz bunu başardık. Ama yüz yıldır Filistin topraklarında da bir dram yaşanıyor. Orada adeta yapay bir devlet kurulmaya çalışıyor ki bu bir terör devleti aslında. Çünkü hiçbir hukuk tanımayan, hiçbir dinde, kitapta yeri olmayan, vicdana ve merhamete sığmayan ciddi acımasızlık var." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'i bombaladığını ve masumları katlettiğini aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistinli kardeşlerimiz ve yaklaşık 100 yıldır bunu yaşıyor ama son günlerde de iyice arttı. Sivil, masum bebek, yaşlı kadın demeden herkesin bombalandığı, hunharca katledildiği adeta soykırıma tabi tutulduğu bir durumla karşı karşıyayız. 360 kilometrelik bir Gazze şeridinde alanı içerisinde yaklaşık 2 milyon 300 bin sivil vatandaş şu anda İsrail'in bombaları altında inim inim inliyor ve gerçekten acımasız bir şekilde onların katline maruz kalıyor, şehit oluyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün insanlığı harekete geçmeye çağırdığını hatırlatan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kardeşlerimiz bu noktada çok acılar ve zorluklar içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ilk günden beri, 'One minute' dediği günden beri Filistinli kardeşlerimizin yanında dik durdu. Bütün insanlığı harekete geçirmeye çağırdı. Şu anda uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Batı'nın da elini vicdanına koyması lazım."