California Valisi Newsom'dan Trump'a Mahkeme Tehdidi

California Valisi Newsom'dan Trump'a Mahkeme Tehdidi
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California Valisi Gavin Newsom, Başkan Donald Trump'ın Los Angeles'a Ulusal Muhafızları göndermesinin yasadışı olduğunu belirterek, Trump'ı mahkemeye vereceklerini açıkladı. Newsom, bu kararın sadece California ile sınırlı kalmayacağına dikkat çekti.

ABD'nin California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın, protestolar nedeniyle Los Angeles'a Ulusal Muhafızı konuşlandırma kararının yasadışı olduğunu belirterek, "Kendisini mahkemeye vereceğiz" dedi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestolar devam ederken, California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Los Angeles'a Ulusal Muhafızları görevlendirmesine tepki gösterdi.

Vali Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve yönetimini hedef alarak, "Bu tam olarak Donald Trump'ın istediği şeydi. Alevleri harladı ve şimdi de yasadışı bir şekilde Ulusal Muhafızları federal hükümet kontrolü altına aldı. Bu karar sadece California eyaletiyle sınırlı kalmayacak. İstediği herhangi bir eyalette aynı şeyleri yapabilecek. Kendisini mahkemeye vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Newsom, daha önceki bir açıklamasında, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasının anayasaya aykırı bir eylem olduğunu söylemişti.

Trump, 2 bin Ulusal Muhafız görevlendirmişti

Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolarda 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzalamıştı. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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