ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, İsrail'i Kınadı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, İsrail'in mazlum bir halka saldırarak onları yok etme azmini kınadıklarını belirtti. Üniversite olarak Filistin'in ve dünyada zulüm gören tüm mazlum topluluk ve milletlerin yanında olduklarını ifade etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, mazlum bir halka tüm gelişmiş silahlarıyla saldırarak onları topyekun yok etmeye azmeden İsrail'i kınadıklarını, üniversite olarak Filistin'in ve dünyada zulüm gören tüm mazlum topluluk ve milletlerin yanında olduklarını belirtti.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, yaptığı açıklamada üniversite olarak Filistinlilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, dünyanın kalbinin bir kez daha Kudüs'te, Kubbetüs Sahra'da, Mescid-i Aksa'da, Gazze'de ve Filistin'de attığını ifade etti. Filistin halkının kurtuluşu için dualar edildiğini belirten Çiftçi, "Saatler Kudüs'e ayarlanmış, nefesler tutulmuş, eller ve diller duada, mazlum Filistin halkının kurtuluşu için yakarmaktadır. Bir toplum su, gıda, elektrik, sağlık ve eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum bırakılmakta, yokluğa ve ölüme mahkum edilmektedir. Kaldı ki bu zulüm ilk de değil, sicili hiç de temiz olmayan İsrail'in bir rutini halini almıştır" dedi.

"Bir an önce durdurulması gerekmektedir"

1948'den bu yana sistematik şekilde işgale ve zulme maruz kalan Filistin halkının insanlık tarihinin görüp göreceği en büyük mezalimlerinden birini daha yaşadığına vurgu yapan Rektör Çiftçi, şunları söyledi:

"Ne acıdır ki bu zulüm, neredeyse yüz yıldır, hatta yüzyıllardır mazlum olmakla nam salmış bir milletin elinden gelmektedir. Bir yandan İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gaz odalarında zehirlenip vahşice öldürülen insanların hikayelerini anlatacaksınız, diğer yandan aynı toprağı paylaştığınız insanları dinleri, kültürleri, dilleri farklı diye yasaklanmış gaz bombalarıyla vahşice öldüreceksiniz. Bu, hangi din, hangi vicdan, hangi hukuka sığmaktadır? Uluslararası hukuk hiçe sayılarak çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı demeden dünya kamuoyunun gözünün içine baka baka gerçekleştirilen bu mezalimin inandığımız değerler adına, medeniyet, çağdaş toplum, vicdan, adalet, hukuk adına, korkulan olmadan, bir soykırıma dönüşmeden bir an önce durdurulması gerekmektedir."

Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bu zulme sessiz kalmanın zulmü işleyenler kadar suçlu olmak anlamına geldiğini belirterek, mazlum bir halka tüm gelişmiş silahlarıyla saldırarak onları topyekun yok etmeye azmeden İsrail'i kınadıklarını, üniversite olarak Filistin'in ve dünyada zulüm gören tüm mazlum topluluk ve milletlerin yanında olduklarını kaydetti. - ÇANKIRI