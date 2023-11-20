Büyükşehrin projeleri büyük beğeni topluyor

Tecde Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler ve eğitimciler Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı alanları gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Beydağı Tabiat Parkı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nu gezen kursiyerlere ve eğitimcilere, faaliyete geçirilen hizmetlerle ilgili bilgiler verildi.

Tecde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Serpil Açıkgöz, hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinliğe katıldık. Yüzüncü Yıl Parkı'mızı gezdik. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdik. Gerçekten çok güzel olmuş. Malatya için gerekli olan bir yerdi. Beydağı Tabiat Parkı da çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hülya Soyar isimli kursiyer ise hizmetlerle ilgili olarak, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nu gezdik. Çiftçilerimiz için önemli olabileceğini düşündüğüm bir yer olmuş. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Yeni Buğday Pazarı, Beydağı Tabiat Parkı'nı gezdik. Özellikle depremzedeler için dikilmiş olan çamları çok beğendim. Düşünenleri tebrik ederim. Beni duygulandırdı. Malatya'mız için Büyükşehir Belediyemiz güzel şeyler yapmış, tebrik ederim. Selahattin Gürkan Başkanımızın işi rast gelsin. İnşallah tekrar seçilir" şeklinde konuştu.

Tecde Halk Eğitim Merkezi'nde görevli Gülsüm Soyar ise yapılan yatırımların Malatya için önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerimle beraber gezdiğim yerler gerçekten çok güzeldi. Bizleri de mutlu etti. Vizyonu olan yatırımlar olmuş. Yapılmış olan hizmetler Malatya'yı gerçekten rahatlatacak olan çalışmalar olacak diye düşünüyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel yatırımlar yapmış. Malatya'da böyle büyük yatırımlar görülmemişti. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Beydağı Tabiat Parkı her yer çok güzeldi. Gezdiğimiz yerlerden memnun kaldık. Selahattin Başkanımızın tekrar seçilmesini umuyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu imkanlar için teşekkür eden Nazan Yangözgül isimli kursiyer ise, "Büyükşehir Belediyemizin tahsis etmiş olduğu araçlarla, Belediyemizin yapmış olduğu tesisleri gezdik, gördük. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nu gezdik. Güzel hizmetler olmuş. Emeklerine sağlık. Halka sağladıkları imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Beydağı Tabiat Parkı yaz günlerinde ailemizle gelebileceğimiz güzel bir yer olmuş. Malatya'daki projelerinin kalanlarını da planlarına dahil ettiklerine inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA