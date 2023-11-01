Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Gençlik Kolları ile Görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özhüsrev ve yeni Yürütme Kurulu Üyeleriyle bir araya gelerek bir süre görüştü. Gürkan, gençlere olan desteğini vurgulayarak, gençlerin başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özhüsrev ve yeni Yürütme Kurulu Üyeleriyle bir araya gelerek bir süre görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın her zaman gençlere önem verdiğini ve yanlarında olduğunu belirten AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özhüsrev, "Sizlerin gençlere olan desteğiniz malum Allah razı olsun. Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım hizmeti sundunuz bu bizim için gerçekten çok anlamlı ve önemliydi. Bizler talep etmeden gençleri düşünen bir Belediye Başkanımız var. Ayrıca sosyal donatı anlamında şehrin birçok noktasında yıkım olmasına rağmen birçok hizmet devam ediyor. Yüzüncü Yıl Parkı, Gençlik Kampı, Kütüphane bu hizmetler bizler için çok anlamlı Allah razı olsun. Gençlik için anlamlı bir hizmet Rabbim emeklerinizi boşa vermesin" şeklinde konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Üyelerinin başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaret sırasında gençlere tavsiyelerde bulunarak yaptığı konuşmada, "Malatya'da çok güzel ve bilinçli bir gençlik kolları oluşturmuşsunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bu makamlarda sebat göstereceksiniz. Tutum ve davranışlarınızla adil ve adaletli olursanız yarın ana kademelerde hizmet edersiniz. İnşallah ileriki zamanda sizlerde ana kademede, yerel yönetimlerde ve TBMM'de ülkemize hizmet edersiniz" diye konuştu. - MALATYA