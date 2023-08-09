Büyükelçiler Konferansı'nda 'Türkiye Yüzyılı'nda Güvenlik Paneli' düzenlendi

ANKARA 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında 'Türkiye Yüzyılı'nda Güvenlik Paneli' düzenlendi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla 'Türkiye Yüzyılı'nda Güvenlik Paneli' düzenlendi. Panelde, milli güvenlik, düzensiz göç, savunma sanayii atılımı ve terörle mücadele gibi konularda kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.