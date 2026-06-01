Büyükçekmece Belediye Meclisinde kentsel dönüşüme ilişkin soru önergesi

Büyükçekmece Belediye Meclisinde kentsel dönüşüm çalışmalarında hangi adımların atıldığına ilişkin soru önergesi verildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisinin mayıs ayı birinci toplantısı, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alarak soru önergesi veren AK Parti'li Meclis Üyesi Hasan Karataş, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların uzun süredir güvenli, planlı ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm sürecini beklediklerini söyledi.

Özellikle eski yapı stokunun yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların can güvenliği açısından ciddi endişe taşıdıklarına dikkati çeken Karataş, yıllardır aynı sorunların konuşulmasına rağmen somut adımların atılmamasının mahalle sakinlerinde büyük hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etti.

Seçim dönemlerinde sıkça dile getirilen kentsel dönüşüm vaatlerinin sahada karşılığının görülmemesinin, vatandaşların belediyeye güvenini zedelediğine dikkati çeken Karataş, şu soruları yöneltti:

"Mimar Sinan Mahallesi'nde riskli yapı envanteri çıkarılmış mıdır, çıkarıldıysa kaç bina riskli yapı statüsündedir? Mahalle genelinde planlanan herhangi bir kentsel dönüşüm projesi bulunmakta mıdır, bulunuyorsa hangi aşamadadır? Mimar Sinan Mahallesi için bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen herhangi bir çalışma olmuş mudur? Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği dönüşüm sürecinin başlamasıyla ilgili gecikmenin sebebi nedir? Özellikle deprem riski taşıyan eski yapıların yoğun bulunduğu bölgelerde belediyenin acil eylem planı var mıdır? 'Yarısı Bizden' kampanyası ve benzeri devlet destekli dönüşüm modelleri konusunda vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir bilgilendirme veya yönlendirme çalışması yapılmış mıdır? Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşabilmesi adına, belediyemizin 2026 yılı içerisinde somut olarak atacağı adımlar nelerdir?"

Karataş, deprem gerçeğinin siyaset üstü mesele olduğunun unutulmaması gerektiğini, vatandaşların artık açıklama değil somut icraatlar beklediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.