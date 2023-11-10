Büyükçekmece Belediyesi, Kırklareli'nde 3 Atatürk Anıtı açtı

Büyükçekmece Belediyesi'nce 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında Kırklareli Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine kazandırılan 3 Atatürk Anıtı törenle açıldı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada Beldesi, Pınarhisar ilçesi Osmancıklı ve İslambeyli belde meydanları için yaptırdığı Atatürk Anıt'larının açılış törenine bölge halkının ilgisi yoğun oldu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla İğneada, Osmancıklı ve İslambeyli belde meydanlarında tören yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıt'ları büyük bir coşku içinde açıldı.

"MİLLİ BİR GÖREVDİR"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, şunları söyledi:

"İğneada'yı ziyaretimizde Tahir Işık Başkanım ile Cumhuriyet Meydanı'nda gezerken Atatürk heykeli ile kaidenin birbirine uyumlu olmadığını ve Atatürk'e çok benzemediğini gördük. Kendisi de ifade etti. Ondan sonra da anıtın değiştirilmesi konusunda karar verdik. Büyükçekmece Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir heykelini bu meydana diktik. Ata'mızın Anma Günü. 85'inci ölüm yıl dönümünü anacağız. Bizim için şereftir dedik. Birlikte açılışını yaptık. Ata'mız bizim için o kadar büyük hizmetler yaptı ki bizim de eğer Ata'mızın fikirlerini yaşatma, onun ışığında yürüme görevimizse aynı zamanda onun da yüzünün yeni genç nesiller tarafından unutulmaması için heykellerini dikme gibi bir milli görevimiz var. Onu yerine getirdik. Son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyorum Tahir Başkanıma. O bu fırsatı vermeseydi olmayacaktı."

"ATATÜRK'Ü RAHMETLE, SAYGIYLA ANIYORUZ"

Kırklareli'nin 3 belde meydanına kazandırılan Atatürk Anıtı için bölge halkı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Ayşe Birsen Terzioğlu: "Eşimin memleketi İğneada. Burada olmaktan şu anda çok mutluyum. Çok güzel bir 30 Ağustos geçirdik. Kabotaj Bayramı kutladık. Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladık. Bugün de burada Sayın Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün hediye etmiş olduğu büstün açılışında bulunuyoruz. Her zaman Atatürk'ün arkasındayız. 10 Kasım'ı da Atatürk'ü rahmetle, saygıyla anıyoruz."

-Nuran Tolukan: "Bugünümüzü Atatürk'e borçluyuz. Her şeyimizi, kadınların özgürlüğünü. Bu vatanı o armağan etti. Bizi kurtaran oydu. Bu yüzden Atatürk'ün açılan büstü yenilendi. Çok güzel. Gurur duyuyoruz Atatürk'ümüz ile. Ne mutlu Türküm diyene."