Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici, Meclis'e giremedi

Milletvekili Genel Seçimleri sonuçları netleşti, Meclis'te çoğunluk yüzde 49.46 ile Cumhur İttifakı'nda kaldı. AK Parti yüzde 35.5, MHP yüzde 10, Yeniden Refah Partisi 2.8 oy oranına ulaşırken; BBP'nin sadece yüzde 0.9 oy alması dikkat çekti. BBP hiç vekil çıkaramazken, Genel Başkan Mustafa Destici de yeni dönemde TBMM'de yer alamayacak.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NDA

Milletvekili Genel Seçimleri'nde de sonuçlar netleşti. AK Parti, 14 Mayıs'ta yüzde 35.58'de kaldı. AK Parti yeni dönemde Meclis'e 267 milletvekili gönderirken, MHP ise 49 olan sandalye sayısını 50'ye yükseltti. Cumhur İttifakı bileşenlerinden Yeniden Refah Partisi ise 2.8 oy oranına ulaşarak Meclis'e 5 vekil soktu.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

BBP VEKİL ÇIKARAMADI

Cumhur İttifakı'nın en büyük hüsran yaşayan partisi ise Büyük Birlik Partisi oldu. Yüzde 0.9 oy alan BBP hiç vekil çıkaramazken, Genel Başkan Mustafa Destici de yeni dönemde TBMM'de yer alamayacak. Destici son seçimde AK Parti listesinden Ankara milletvekili olmuştu.