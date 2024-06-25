Büyük Aile Platformu, TBMM Başkanı'na üç talep iletti

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ailenin korunmasına ilişkin üç talep ilettiklerini bildirdi.

Eryılmaz, platformun kurucularından 15 sivil toplum kuruluşunun başkanı ve 7 bölgeden yerel aile platformunun başkanıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'la yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Eryılmaz, Kurtulmuş'la zaman zaman görüştüklerini aktardı.

Görüşmede taleplerini dile getirdiklerini kaydeden Eryılmaz, şöyle devam etti:

"Görüşmede üç talebimiz oldu, onları ilettik. Yeni anayasa sürecinde ailenin korunmasına dair maddelerin yer almasına ve aileyi ifsad eden hususlara dair tedbirlerin alınmasına ilişkin talebimizi ilettik. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce 150 bin vatandaşımızdan imza topladık, Meclise arz ettik. Bu, LGBT propagandasının yasaklanması ve LGBT derneklerinin kapatılmasıydı. Tüm siyasi parti liderlerine ve milletvekillerimize çağrıda bulunduk, 'Bunu siyaset üstü konu olarak değerlendirin ve bunlar artık yasaklansın.' Rusya, Çin, Polonya gibi 24 ülke LGBT propagandasını yasakladı. LGBT propagandasının yasaklanmasını istiyoruz. Bununla ilgili halkımızın haklı talebini Meclisimize sunduk ve sonuç istiyoruz. 'Sözde onur ayı' etkinlikleri kapsamında ülkemizin pek çok yerinde etkinlikler yapılıyor. Bunlar aile yapımıza zarar veriyor. Bu etkinliklerin de yasaklanmasını istiyoruz."

Eryılmaz, yeni anayasa çalışmasında ailenin korunmasına ilişkin maddelerin yer alması gerektiğini ifade ederek, LGBT propagandasının yasaklanması ve LGBT derneklerinin kapatılmasına yönelik düzenlemelerin takipçisi olacaklarını bildirdi.