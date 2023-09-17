Büyük Aile Platformu LGBT Karşıtı Buluşma Düzenledi

Büyük Aile Platformu, "Çocuklarımız çizgi-filmlerde çocuk kitaplarında LGBT propagandasına maruz kalmasın" sloganlıyla toplanan kalabalık LGBT karşıtı Saraçhane'de buluştu.

200'den Sivil Toplum Kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Büyük Aile Platformu, çocukların LGBT propagandası ve dayatmasına karşı tepkilerini duyurmak amacıyla Saraçhane'de "Büyük Aile Buluşması" düzenlendi. Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda bu sene ikinci kez düzenlenen buluşmada 'Çocuklarımız çizgi filmlerde çocuk kitaplarında LGBT propagandasına maruz kalmasın' sloganıyla yola çıkıldı. Çocukların çizgi filmlerde ve çocuk kitaplarında LGBT'yi meşrulaştırmak ve normalleştirmek için propaganda yapıldığını iddia edilerek 200'den fazla STK'nın toplanmasıyla tepkilerini dile getirdiler. Yüzlerce vatandaşın haricinde akademisyenler, gazeteciler, hekimler ve avukatlar gibi meslek gruplarından insanlarda destek vererek eyleme katıldı.

Sosyal Medya Fenomeni Abdurrahman Uzun, "Benim o kurumla alakalı veyahut da o yapıyla alakalı hiçbir görüşüm yok. Şu anlamda söylüyorum onu, geçen sene de bu burada yapılan bir organizasyon vardı. Ona da katılmıştım ve buradaki arkadaşlar hep onu söylemeye gayret ediyordum. Kendi platformlarından ekranlarda da onu söylüyorum. Aslında birileriyle kavga ederek yani bu sapkın hakkında oturup da kavga ederek onları meşru bir zeminin içerisine çekiyoruz onu. Biz daha çok o sapkın akımın yani az önce bahsettiğiniz kurumun yaptığı çalışmalara karşı hem zayıf nokta olarak gördükleri ailemizden saldırıyorlar bize. Biz o alanımızı, o yönümüzü güçlendirmek için buradayız. ve durduramıyoruz. ve hiç kimse de hiçbir ülkede durduramayacak o akımı. Çünkü hem sinemayla, yani ekranlarla, medyayla hem magazin ünlüleriyle, onun yanında dünyaca ünlü kapitalist büyük markalarla bu atımı dünya yaymaya çalışıyorlar "dedi. - İSTANBUL