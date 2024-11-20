Bütçe görüşmelerinde tansiyon düşmüyor! Bakan Yerlikaya parmak salladı, salon bir anda karıştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindekilerin CHP'li vekiller tarafından salona girişinin engellenmesi ile başlayan bütçesi görüşmeleri, salonda da gergin bir atmosfer altında devam ediyor. Görüşme esnasında Bakan Yerlikaya'nın CHP sıralarına parmak sallayarak konuşması tansiyonun yükseldiği anlardan biriydi.
TBMM'de bütçe maratonu başladı. Genel Kurul'a gelmeden önce bakanlık bütçeleri, ilgili bakanların sunumuyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Bu kapsamda sıra İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşülmesine geldi. Sabah saatlerinde görüşme arbede ile başladı.
KAPIYA BARİKAT KURDULAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişine, CHP'li milletvekilleri engel oldu. CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'liler, 'Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız' diyerek salon kapısına adeta barikat kurdu.
GERGİNLİK SALONDA DA DEVAM ETTİ
Korumalarla CHP engelini yarıp geçen Yerlikaya ve beraberindekiler salona girdi. Ancak tansiyon bir türlü düşmesi ve girişte başlayan gerginlik salonda da devam etti. Gerginlik esnasında Bakan Yerlikaya'nın parmak sallayarak konuşması CHP sıralarının büyük tepkisini çekti. Görüşme bu gergin atmosfer altında devam ediyor.