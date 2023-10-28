Bursa'da DEAŞ Operasyonu: Bomba Eğitimi Alan Şahıs Tutuklandı

Bursa'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda, örgütte bomba eğitimi aldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Ayrıca, DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Bursa'da DEAŞ operasyonu: Örgütte bomba eğitimi alan şahıs tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Irak ve Suriye'de DEAş terör örgütü içinde bomba eğitimi aldığı belirlenen bir kişi operasyonla yakalandı

Polis, DEAŞ'la bağlantılı olabilecekleri gerekçesiyle haklarında tahdit kararı bulunan 6 yabancı uyruklu şahsı da sınır dışı etti

BURSA - Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütte patlayıcı madde yapımı eğitim aldığı tespit edilen Irak uyruklu bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa düzenlediği DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu bir şüpheliyi göz altına aldı.

DEAŞ terör örgütü içerisinde özgeçmiş bilgileri ve patlayıcı madde yapımı eğitimi aldığı şeklinde bilgiler bulunan Irak uyruklu şahıs sorgusunda "Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde patlayıcı madde yapımı eğitimi aldığını ve EYP imalatında bulunduğunu" ifade etti. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olabilecekleri gerekçesiyle haklarında tahdit kararı bulunan yabancı uyruklu 6 şahıs gözaltına alınarak sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa'da operasyonların aralıksız süreceği öğrenildi.