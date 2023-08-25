Bursa'da aranan şahıslara şafak operasyonu
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Bursa'da Asayiş Polisi tarafından il merkezinde 50 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da aranan şahıslara şafak operasyonu
BURSA - Bursa'da Asayiş Polisi tarafından il merkezinde 50 adrese şafak operasyonu düzenledi. Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahıslara il merkez operasyon düzenledi. 300 polis ekibin katılımıyla 50 adrese düzenlenen şafak baskınında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.E.B, yağma suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.A.G, hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.Ç, cinsel saldırı suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan E.Ö, hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.Ç. "Hırsızlık ve Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 60 yıl cezası bulunan Z.İ, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.