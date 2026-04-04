Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Tutuklandı

1) BOZBEY TUTUKLANDI; EŞİ, KIZI VE KARDEŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST (3)

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 57 şüpheliden, aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de olduğu 30 kişi tutuklandı. Bu kişilerden 11'inin, Turgay Erdem'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Rüşvet' ve 'Usulsüzlük' soruşturması kapsamında cezaevinde olduğu ve bu soruşturma kapsamında da tutuklandığı belirtildi. 27 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı