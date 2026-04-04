Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Tutuklandı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında, 57 şüpheliden 30'u, aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de bulunduğu tutuklanan kişiler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, 27 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1) BOZBEY TUTUKLANDI; EŞİ, KIZI VE KARDEŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST (3)
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 57 şüpheliden, aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de olduğu 30 kişi tutuklandı. Bu kişilerden 11'inin, Turgay Erdem'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Rüşvet' ve 'Usulsüzlük' soruşturması kapsamında cezaevinde olduğu ve bu soruşturma kapsamında da tutuklandığı belirtildi. 27 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı