Burkina Faso ile Türkiye Arasında İlişkileri Güçlendiren Mutabakatlar İmzalandı

Burkina Faso ile Türkiye Arasında İlişkileri Güçlendiren Mutabakatlar İmzalandı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Burkina Faso ziyareti sırasında iki ülke arasında siyasi istişare mekanizması ve protokol iş birliği alanlarında mutabakat muhtıraları imzaladı. Görüşmelerde terörle mücadele ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesi konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Burkina Faso'ya gerçekleştirdiği ziyarette Dışişleri Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile görüştü. İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişare mekanizması kurulması ve protokol iş birliği alanlarında iki mutabakat muhtırası imzalandı.

Bu vesileyle iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişare mekanizması kurulması ve protokol işbirliği alanlarında iki mutabakat muhtırası imzalandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran 13-14 Mayıs'ta Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Duran, ziyaret çerçevesinde Burkina Faso Başbakanı Jean Emmanuel Ouedraogo tarafından kabul edildi, Dışişleri Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, başta terörle mücadele olmak üzere Sahel bölgesindeki ve Burkina Faso'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve iş birliği alanları ele alındı.

"Türkiye kara gün dostu"

Burkina Faso Başbakanı Ouedraogo görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi için her iki tarafta da güçlü bir irade olduğu vurguladı. Burkina Dışişleri Bakanı Traore ise Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu, Burkina Faso'nun terörle sınandığı bir dönemde destek elini uzattığını, Burkina Faso'da güvenlik ve barışın tesisinde ve ülke topraklarının terörden arındırılmasında Türkiye'nin de payı olduğunu, bu nedenle Türkiye'yi bir stratejik ortak olarak gördüklerini, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için daha çok çaba sarf edeceklerini belirtti.

Ziyaret vesilesiyle Dışişleri Bakanlıkları arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Siyasi İstişare Mekanizması kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. İki ülke ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınacağı siyasi istişarelerin bu yıl içerisinde Ankara'da yapılması konusunda mutabık kalındı.

Bakan Yardımcısı Duranziyaret vesilesiyle Uluslararası Maarif Okulu'nu da ziyaret etti, Burkina Faso'daki Türk toplumu ve iş insanlarıyla bir araya geldi. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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