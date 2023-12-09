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Burkina Faso Fransızcayı Resmi Dil Olmaktan Çıkardı

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Burkina Faso, Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkararak, çalışma dili statüsüne indirdi. Yerel dillerin resmi dil statüsü aldığı anayasa değişikliği ile demokratik kültürün güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması amaçlanıyor.

Burkina Faso, Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkararak, çalışma dili statüsüne indirdi.

Mali'nin ardından Burkina Faso da Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı. Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkaran ve çalışma dili statüsüne indiren anayasa değişikliğini onayladı.

Yerel dillerin resmi dil statüsü aldığı anayasa değişikliği ile yerel diller resmi dil statüsü alırken, demokratik kültürün güçlendirilmesini ve hukukun üstünlüğünün korunmasını amaçlayan siyasi, idari ve kurumsal reformların gerçekleştirilmesi için geçiş döneminde devam eden çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz temmuz ayında Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmış ve çalışma dili statüsüne indirmişti. Yapılan anayasa değişikliği ile Mali'de konuşulan 13 yerel dile resmi dil statüsü verilmişti. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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