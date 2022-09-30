Burkina Faso'da ordu, yönetime el koydu Politika Haberleri Burkina Faso'da ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun feshedildiğini duyurdu. Burkina Faso'da ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun feshedildiğini duyurdu. Burkina Faso'da ordu, yönetime el koydu. Ulusal televizyonda bir subay tarafından okunan bildiride, Devlet Başkanı Paul Henri Damiba'nın görevden alındığı, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun feshedildiği duyuruldu. Kararın, güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve ülkenin yeni liderinin ordu komutanı İbrahim Traore olduğu aktarıldı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Togo Cumhuriyeti Burkina Faso Politika Güncel Haberler

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