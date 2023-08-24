Burdur Valisi Türker Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi

Burdur Valisi Türker Öksüz, merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Meclis salonunda gerçekleşen Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Vali Öksüz, hızlı bir şekilde tanışmak adına muhtarlarla bir araya gelmek istediğini belirterek, yerel yönetim sisteminin ilk basamağı olan muhtarların vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gören önemli bir yerel yönetim birimi olduğunu ifade etti. Muhtarlara tek tek söz vererek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Öksüz, "Şehrimizi hızlı bir şeklide tanımaya çalışıyoruz. İmkanlarımız ve potansiyelimiz neler, bu şehir için neler yapabiliriz, bunları tespit ederken siz değerli muhtarlarımızın görüşlerine, önerilerine ihtiyacımız olacak. Bir şeyler yapacaksak güçbirliği yaparak hep birlikte yapacağız" dedi.

İmkanlar ölçüşünde köylerin taleplerine, ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler getirmek için hep birlikte çalışacaklarını belirten Vali Öksüz, "Gayretiniz varsa bu bir adımdır, gayretiniz yoksa zaten hiçbir şeyi çözemezsiniz. İnsan hayal ettiği sürece yaşar. Hayalleri bittiyse hayatta bitmiş demektir. Bizim hayallerimiz var. Daha iyi bir Burdur istiyoruz. Bunun için de azim, kararlılık ve gayretle çalışacağız" dedi.

Muhtarlara "Gerek telefonla, gerekse valiliğe gelerek her an ihtiyaçlarınızı, taleplerinizi iletebilirsiniz" diyen Vali Öksüz, "Kapımız sonuna kadar sizlere açıktır" dedi.

Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ve Valilik İdare ve Denetim Müdürü Ramazan Şencan da yer aldı. - BURDUR