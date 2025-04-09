AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu
Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı

Suç örgütü yöneticisi, özel jetiyle geldiği havalimanında yakalandı

Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici'yi "Daha önce uyarmıştım. Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı" diyerek salondan kovdu. Ekici ise "Sen beni kovamazsın, kendim çıkıyorum" karşılığını verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısında çıkan tartışmada Belediye Başkanı Burcu Köksal, söz hakkı almadan konuşan AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici'yi salondan kovdu.

ZABITA EKİPLERİNE TALİMAT VERDİ

Köksal, Ekici'nin çıkartılması için zabıta ekiplerine talimat verirken o anlarda kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekici ise salondan çıkarken "Sen beni kovamazsın kendim çıkıyorum" karşılığını verdi.

"KIRARIM O PARMAĞINI"

Dünkü oturumda ise Ekici'ye sert çıkan CHP'li Mustafa Karanfil "Terbiyesizlik yapma, başkanla konuşamazsın, otur yerine. Başkana parmak sallayamazsın. Kırarım o parmağını, terbiyesiz herif" demişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.