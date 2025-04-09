Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı

Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısında çıkan tartışmada Belediye Başkanı Burcu Köksal, söz hakkı almadan konuşan AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici'yi salondan kovdu.

ZABITA EKİPLERİNE TALİMAT VERDİ

Köksal, Ekici'nin çıkartılması için zabıta ekiplerine talimat verirken o anlarda kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekici ise salondan çıkarken "Sen beni kovamazsın kendim çıkıyorum" karşılığını verdi.

"KIRARIM O PARMAĞINI"

Dünkü oturumda ise Ekici'ye sert çıkan CHP'li Mustafa Karanfil "Terbiyesizlik yapma, başkanla konuşamazsın, otur yerine. Başkana parmak sallayamazsın. Kırarım o parmağını, terbiyesiz herif" demişti.