Bülent Arınç ve Ahmet Mücahit Arınç, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi'ni Ziyaret Etti

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç ve AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığını ziyaret etti.

Arınç, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kapıda karşılandı. Ziyaret kapsamında Kızılay Manisa İl Merkezi binasını gezen Arınç, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, kentte sürdürülen projeler ve sosyal yardım faaliyetleri konusunda ayrıntılı sunum yaptı.

Bülent Arınç, özellikle "İyiliği Paylaş, Eğitime Destek Ol" kırtasiye kampanyası başta olmak üzere yürütülen çalışmalardan dolayı Türk Kızılay Manisa teşkilatını tebrik etti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, ziyaretin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "TBMM Eski Başkanımız Bülent Arınç'a ve AK Parti Manisa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Mücahit Arınç'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türk Kızılay olarak her zaman iyiliği çoğaltmak, ihtiyaç sahiplerine umut olmak için çalışıyoruz. Bu yolda milletimizin desteğiyle daha da güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, Türk Kızılay Gönüllüsü olan AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'a, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel tarafından, Kızılay Gönüllü yeleği takdim edildi. - MANİSA