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Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun sarf ettiği "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin" sözlerine tepki gösterdi. Arınç, "Yaşını başını almış bir adam, hiç yakıştıramadım" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun sarf ettiği sözlere tepki göstererek; "Yaşını başını almış bir adam, hiç yakıştıramadım" ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin de konuşan Arınç, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

"YAŞINI BAŞINI ALMIŞ ADAM, YAKIŞTIRAMADIM"

Hasan İmamoğlu'nun sarf ettiği "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin" sözlerine ilişkin Arınç, "Sayın İmamoğlu'nun babasının bedduasını duyunca kulaklarıma inanamadım. Yaşını başını almış bir adam, hiç yakıştıramadım" dedi.

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Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

Bülent bi sus sus susssss

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıDüşünen Analist:

Biride evlerine ateşler salıyordu. İngiliz büyük elçi ile rakı masası kuranlar ne yesinler derim?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıEmrah Emir:

Kendinizden başka herkese hiçbir şeyi yakıştıramıyorsunuz zaten

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