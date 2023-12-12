Buharkent'te Pazaryeri ve Kent Meydanı Projesi Başlıyor

Buharkent Belediyesi tarafından projelendirilen ve geçtiğimiz aylarda tamamlanan kent müzesi ve toplu konut projesi ile aynı tarihlerde projelendirilmesine rağmen belediye meclisine takılan pazaryeri ve kent meydanı projesi Ocak 2024 tarihinde başlıyor.

"Yükselen Kent Buharkent" sloganı ile yola çıkan Başkan Mehmet Erol, birbiri ardına gerçekleştirdiği iddialı projelere devam etiklerini ifade ederek: "Buharkent'in en önemli projelerinden bir tanesi olan Pazaryeri projesini 8. ihalede gerçekleştirebildik. Artık ihalesi yapıldı ve Ocak ayında inşallah pazar yeri inşaatı başlayacak. Öncelikle projemizin Buharkentlilere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu proje, 2014 seçimlerinde vaat ettiğimiz bir projeydi. Şunda bulunduğumuz meydanda bu pazar kuruluyor. Meydanın hemen yanında eski bir okul alanını almak için biz Milli Eğitim'e başvurmuştuk. Buharkent Merkez 2324 parselde kayıtlı 2 bin 553 metrekare alana sahip eski İstiklal İlkokulu'nun arsası belediyemize devroldu. Onun karşılığında da Milli Eğitim Müdürlüğüne 24 derslikli Anadolu Lisesi yaptırdık. Yani okul karşılığında trampayla bu arsayı temin ettik diyebiliriz. Tabii ki 2019 yılı seçimlerinden önce de bir inşaata başlamak için borçlanma için belediye meclisimize başvurmuştuk. Ancak salt çoğunluğumuz olmadığı için muhalefetten destek alamadık ve maalesef proje kaldı. Engellemeye çalıştılar. 2019 sonrasında da okul ve pazaryeri için borçlanmaya yine engel olmak istediler ve ret oyu kullandılar. Ama bu sefer sayıları yeterli olmadığı için projeyi onaylattık. 6 milyon TL borçlanma ile 5 sene önce yapılacak olan projeyi biz 2019 yılında 5 sene önce yapılacak bir projeyi biz 5 sene gecikmeli başladık. O dönemde 6 milyon TL iken şu 80 milyonluk bir maliyet söz konusu oldu. Dolayısıyla maalesef böyle bir durum ortaya çıktı" dedi.

"Muhalefet amacına ulaşamadı"

Muhalefetin amacına ulaşamadığını ifade ederek konuşmasını sürdüren Başkan Erol: "Bu durumda şunu söylemem lazım; Buharkent'te muhalefet amacına ulaşamadı. Sonuçta biz pazar yeri inşaatına inşallah Ocak ayında başlıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu proje bize ne kazandıracak? Çok modern bir pazar yeri sağlamış olacağız ve vatandaşlarımız güzel bir pazar yerinde alışveriş yapmış olacaklar. İkincisi, şu an pazarın kurulduğu meydanı düzenleyerek son derece modern bir kent meydanı peyzajını yapma şansımız doğmuş olacak. O yüzden birbirini takip eden 2 proje olacak. Tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AYDIN