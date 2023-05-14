Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç Oyunu Kullandı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Seçimin barış ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Başkan Kılıç, 'Bugün bayram gibi bir gün. Sonuçların vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Seçimin barış ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Başkan Kılıç, "Bugün bayram gibi bir gün. Sonuçların vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eşi Zuhal Kılıç, sabah saatlerinde geldikleri İsmet Yorgancılar Ortaokulu'nda 1299 nolu sandığın bulunduğu sınıfta oylarını kullandı.

Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Kılıç, "Demokrasi kültürüne inanmış insanlarımızın mutlaka gelip oy kullanması gerekir. Birey olarak ülkemizin geleceğinin planlanmasında hepimize görevler düşüyor. Bugün çıkacak sonuçlar milletimizin iradesini ortaya koyacaktır. Hepimizde bir bayram sevinci var bugün. Sandıklardan çıkan sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.