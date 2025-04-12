Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

Asal Araştırma, 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği " Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" başlıklı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını yayımladı. Anket, seçmenin mevcut siyasi partilere yönelik güveninde ciddi bir sorgulama yaşandığını ortaya koydu.

"HİÇBİRİ ÇÖZEMEZ" DİYENLER BİRİNCİ SIRADA

Ankete katılanların yüzde 39,5'i, "Hiçbir parti çözemez" diyerek siyasi partilere karşı büyük bir güvensizlik duyduklarını ifade etti. Bu oran, toplumun önemli bir kısmının mevcut siyaset yapıcılarıyla sorunların çözülemeyeceğine inandığını gösteriyor.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA 4 PUAN VAR

İktidar partisi AK Parti, yüzde 21.4 oranıyla en çok tercih edilen parti olurken, onu yüzde 17.0 ile ana muhalefet partisi CHP takip etti. Bu iki partinin toplamı yüzde 40'ı geçse de, "hiçbiri" yanıtı bu iki partinin toplamına yakın seviyede.

Diğer partilerin aldığı oranlar ise şöyle:

DEM Parti: %3.5

MHP: %2.9

İYİ Parti: %2.0

Zafer Partisi: %1.8

Yeniden Refah Partisi: %1.6

Diğer: %1.9

YÜZDE 8'LİK KESİM GÖRÜŞ BELİRTMEDİ

Ankete katılanların yüzde 8.4'ü ise bu soruya net bir yanıt veremeyerek "Fikrim yok / Cevap yok" seçeneğini işaretledi.

İşte yapılan anketin grafiği;