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Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
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Asal Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankete göre; katılımcıların yüzde 39,5'i Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini düşünüyor. AK Parti yüzde 21.4, CHP yüzde 17 oranında destek alırken, diğer partilerin oranları yüzde 3.5'in altında kaldı. Sonuçlar, seçmenlerin mevcut partilere güveninde ciddi bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Asal Araştırma, 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği " Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" başlıklı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını yayımladı. Anket, seçmenin mevcut siyasi partilere yönelik güveninde ciddi bir sorgulama yaşandığını ortaya koydu.

"HİÇBİRİ ÇÖZEMEZ" DİYENLER BİRİNCİ SIRADA

Ankete katılanların yüzde 39,5'i, "Hiçbir parti çözemez" diyerek siyasi partilere karşı büyük bir güvensizlik duyduklarını ifade etti. Bu oran, toplumun önemli bir kısmının mevcut siyaset yapıcılarıyla sorunların çözülemeyeceğine inandığını gösteriyor.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA 4 PUAN VAR

İktidar partisi AK Parti, yüzde 21.4 oranıyla en çok tercih edilen parti olurken, onu yüzde 17.0 ile ana muhalefet partisi CHP takip etti. Bu iki partinin toplamı yüzde 40'ı geçse de, "hiçbiri" yanıtı bu iki partinin toplamına yakın seviyede.

Diğer partilerin aldığı oranlar ise şöyle:

  • DEM Parti: %3.5
  • MHP: %2.9
  • İYİ Parti: %2.0
  • Zafer Partisi: %1.8
  • Yeniden Refah Partisi: %1.6
  • Diğer: %1.9

YÜZDE 8'LİK KESİM GÖRÜŞ BELİRTMEDİ

Ankete katılanların yüzde 8.4'ü ise bu soruya net bir yanıt veremeyerek "Fikrim yok / Cevap yok" seçeneğini işaretledi.

İşte yapılan anketin grafiği;

Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıduygusal:

hiçbiri kısmının büyük çoğunluğu gelecek seçimde akp nin en büyük rakibine oy verecektir. yani chp hala önde diyebilirim

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme39
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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Bu anketler hep yalan Çünkü gerçek anketlerde Yeniden Refah Partisi nin oyu yüzde 20 çıkıyor Geçen seçimlerde de 3.parti çıktı yine şaşırtacak çünkü başka çaremiz kalmadı

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Yorum Beğenme53
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Haber YorumlarıHarpoon:

Aman abi gözünü seveyim sen anket yapma

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Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

YAPILAN ANKET KESİNLİKLE DOĞRU.HER HALDE OTURUP AĞLAYACAK DEĞİLİM KİMSENİN ADINA KONUŞMAM, BAŞKALARI NE YAPAR BİLMEM AMA SEÇİMLERDE ÜLKEYİ VE İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMU,EKONOMİYİ BU HALE GETİRENLERE OY VERECEK DEĞİLİM AMA BİR TERCİH YAPACAĞIM KESİN

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Oraya getirdiklerimizin cogunun ne yaptiklarini biliyoruz. agizlari ve yaptiklari alakasiz. cilki cikmis ulkenin. bu yazimi unutmayin. kim gelirse gelsin 20 yasindakiler umut beklemesin en az 20 senede belki toparlar o genclerde 40 yasinda olur o zamana kadar felegin cemberinde ne dramlari olur bilmem. sonuc odakli dusunursek ulkeyi terk edip parasal noktada guclu sekilde geri donmek kimseye muhtac olmamak demektir.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Haksız mıyım önce bunlar bir gitsin. Bunlar varken başımızda zaten mümkün değil. Hiçbir şekilde Hak hukuk adalet Bürokrasi sistemine müdahale edilmesin. Çok başarılı bir iktidar olmasına gerek yok. Liyakat sistemini önemseyin yeter. Zaten alınan vergilerle bizim mahallede Deli Kezban var o bile çok güzel yönetir bu ülkeyi.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ciddiyetten uzak asal yorumlarına yorum bile yapılmaz...

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yook,çekilin ben düzeltecem.Kim bozduysa o düzeltsin. Ben bozdum ben düzeltecem...

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Haber YorumlarıSerhat Cengizhan Himmetoglu:

ulkeyi bu hale getiren akp ve hala onlarin cozecegini dusunen %20-30 kesim var inanilir gibi degil. bu ulke bitmis kalanlarin allah yardimcisi olsun hoscakalin

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Haber YorumlarıNecati Nejdet:

Anketi yanlış yapıyorlar anket 2 parti arasından hangisini seçersin diye yapılmalı kimin başkan olacağı yorumunu yapalım yoksa küçûk partiler zaten hiç bir zaman büyümez

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