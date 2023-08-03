BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Atatürk dizisiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'na başvurdu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Disney Plus'ın yayınlamama kararı aldığı Atatürk dizisiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'na başvurdu. "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kahramana sahip bir milletin ne Disney Plus ne de başka bir platformun verdiği kararlarla terbiye edilme durumu asla kabul edilemez" diyen Baş, Cumhurbaşkanlığı'ndan Atatürk ile ilgili bir başyapıt üretilmesi talebinde bulundu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Amerikalı dijital yayın ağı Disney Plus'ın Ermeni lobisinin girişimleri sonucu Atatürk dizisini yayınlamama kararına sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla tepki gösterirken; Cumhurbaşkanlığı'na konuyla ilgili yaptığı başvuruyu paylaştı. Baş'ın 'konuya ilişkin resmi talebimiz' notuyla paylaştığı başvuru metni şöyle:

"CUMHURBAŞKANLIĞI VE KÜLTÜR BAKANLIĞI'NIN ACİLEN DEVREYE GİREREK ATATÜRK İLE İLGİLİ BİR FİLM YAPMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Son günlerde Disney Plus isimli bir platformun, Atatürk konulu bir dizi filmi yayınlamaktan vazgeçtiği konusu tartışılmaktadır. Eminiz ki sizler de bu tartışmalardan bizler gibi ziyadesiyle rahatsız oluyorsunuzdur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ve Türk tarihinin en mümtaz şahsiyetidir. Tarihimizin bize bahşettiği bu eşsiz kahramanın tüm dünyada ses getirecek bir filminin hala yapılmamış olması ülkemiz adına büyük bir talihsizliktir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kahramana sahip bir milletin, ne Disney Plus ne de başka bir platformun verdiği kararlarla terbiye edilme durumu asla kabul edilemez.

Buradan tarihi bir çağrı yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın acilen devreye girerek Atatürk ile ilgili bir film yapmasını talep ediyoruz. Öyle bir Atatürk filmi üretilmeli ki, bu filmin dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli filmi olması, birçok dile çevrilerek tüm dünyada gösteriminin gerçekleştirilmesi, gerekli lansman ve tanıtımlar yapılarak milyarlarca kişinin bu filmi izlemesinin sağlanmasının doğru olacağını düşünüyoruz.

Cumhuriyetimizin 100 yılına yakışacak böyle bir başyapıtın, bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından verilecek talimatla hayata geçirilmesini takdirlerinize sunuyoruz. Böyle bir yapımın bütçesinin de Ata'mıza karşı bir vefa göstergesi olarak milletçe karşılanması uygun olabilir. Bizler de Bağımsız Türkiye Partisi kadroları ve teşkilatları olarak üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu bildirir, saygılar sunarız."