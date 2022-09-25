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Brezilya'nın cumhurbaşkanı adayı Lula, Rio de Janeiro'daki mitinge katıldı

Politika Haberleri

Brezilya'nın eski cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Luis Inacio Lula da Silva, Rio de Janerio'nun Madureira semtindeki Samba Portela Okulu'nun genel merkezinde düzenlenen bir mitinge katıldı.

Brezilya'nın eski cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Luis Inacio Lula da Silva, Rio de Janerio'nun Madureira semtindeki Samba Portela Okulu'nun genel merkezinde düzenlenen bir mitinge katıldı.

Kaynak: AA / Fabio Teixeira - Politika

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