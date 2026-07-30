Brezilya’dan ABD’li yetkililere seçim müdahalesi suçlamasıyla vize engeli

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ekim ayında yapılacak seçimlere müdahale etmeyi planladıkları gerekçesiyle iki ABD'li yetkilinin vize başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Brezilya ile ABD arasında seçim süreci üzerinden yeni bir diplomatik gerilim yaşanıyor. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ekim ayındaki seçimlere müdahale etmeyi planlayan ABD yönetiminden iki yetkilinin ülkeye girişine izin verilmediğini açıkladı. Silva, açıklamasında "Bu hafta, Brezilya'nın seçimlerine müdahale etmek için gönderdikleri iki genç kişinin vizelerini reddetmek zorunda kaldık" dedi.

ABD iddiaları reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu ziyaretin Brezilya seçimlerini zayıflatmaya yönelik bir girişim olduğu iddialarını reddetti. Bakanlık, iddiaları "asılsız" olarak nitelendirerek, ziyaretin rutin bir çalışma kapsamında ve Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu'nun yasal yetki alanıyla uyumlu şekilde planlandığını belirtti.

Lula da Silva'nın karşısında, Trump müttefiki Bolsonaro'nun aday olması bekleniyor

Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya'da seçmenler ekim ayında sandık başına gidecek. Sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva'nın karşısında, Trump müttefiki ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu sağcı Senatör Flavio Bolsonaro'nun aday olması bekleniyor.

"Ben onunla kavga etmek istemiyorum"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dün yaptığı açıklamada Trump ile bir çatışma istemediğini söylemişti. Brezilyalı lider, "Trump bazen benimle kavga etmek istiyor gibi görünüyor. Ben onunla kavga etmek istemiyorum. Aptal değilim. Barış istiyorum ve onları anlatıların savaşında yenmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı