Brezilya'da Bolsonaro'nun Gözaltına Alınması: Lula da Silva'dan Açıklama

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınmasına ilişkin, "Mahkeme karar verdi, kesinleşti, mahkemenin belirlediği cezayı çekecek. Herkes ne yaptığını biliyor" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Bolsonaro'nun gözaltına alınmasına "yazık" ifadesini kullanmasına yönelik soruya "Bu olayın, Brezilya ile ABD arasındaki ilişkileri etkilememesi gerekiyor. Bunun onunla hiçbir ilgisi yok, Trump'ın bizim egemen bir ülke olduğumuzu, adalet sistemimizin karar verdiğini ve burada neyin kararlaştırıldığını bilmesi gerekiyor" yanıtını verdi. Bolsonaro aleyhindeki yasal sürecin tüm yasal prosedürlere uygun olarak ilerlediğini vurgulayan Lula da Silva, sürecin yaklaşık 2.5 yıllık soruşturma ve yargılama sürecini içerdiğini vurgulayarak, "Mahkeme karar verdi, kesinleşti, mahkemenin belirlediği cezayı çekecek. Herkes ne yaptığını biliyor" dedi.

Bolsonaro'nun ayak bileğindeki elektronik takip cihazını devre dışı bırakma girişimi de dahil tutuklama şartlarına yönelik soruya, "Adalet sistemi bir karar verdi, yargılandı. Masumiyet karinesine hakkı vardı" yanıtını verdi.

Gözaltına alınmıştı

Brezilya'da darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerince evinin önünde yapılması planlanan eylem öncesinde kaçma riski oluşturacağı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bolsonaro'nun ayak bileğindeki elektronik takip cihazını kurcaladığına ilişkin kanıtlar bulunduğu, Bolsonaro'nun daha önce Arjantin'in Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunmayı düşündüğüne dair kanıtlar bulunduğu aktarılmıştı.

Darbe teşebbüsüyle suçlanmıştı

Sağ görüşlü ve ordunun daha fazla kontrol sahibi olmasını savunan Brezilyalı lider, ikinci dönemi için yarıştığı 2022 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerini solcu mevcut Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio da Silva'ya karşı kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmemişti. Bolsonaro, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte Silva'nın yemin töreninden 2 gün önce ABD'ye gitmiş ve bu gelişme yerel basın tarafından "kaçış" olarak nitelendirilmişti.

Bolsonaro'nun destekçileri 8 Ocak 2023'te ABD'deki Kongre baskınına benzer bir şekilde Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'nı basmış, şiddetli olaylarda Bolsonaro'nun rolü tartışma konusu olmuştu. Bolsonaro, darbe teşebbüsünde bulunmakla suçlanmış ve aleyhindeki dava sürecinde ordudaki generallerle "seçim sonuçlarını iptal etme" görüşmeleri yapmakla itham edilmişti. Bu yıl Eylül ayında darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl üç ay hapis cezası istenen Bolsonaro, temyiz süreci devam ettiği için aleyhinde kesinleşmiş bir tutuklama emri bulunmuyordu.

Trump, Bolsonaro aleyhindeki davaya "cadı avı" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, görevi başındayken Bolsonaro ile yakın ilişki içindeydi ve Brezilyalı lider aleyhindeki davayı bir "cadı avı" olarak nitelendirmişti. Trump, davayı yürüten Hakim Moraes aleyhinde yaptırım uygulamış ve Brezilya'dan ithal edilen bazı ürünlere yönelik tarifeleri yüzde 50'ye çıkarmıştı. - JOHANNESBURG