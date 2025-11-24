Haberler

Brezilya'da Bolsonaro'nun Gözaltına Alınması: Lula da Silva'dan Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro'nun yasal sürecinin mahkeme kararları çerçevesinde ilerlediğini belirtti ve Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere gözaltına alındığını ifade etti. Lula, olayın Brezilya ile ABD arasındaki ilişkileri etkilememesi gerektiğini vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınmasına ilişkin, "Mahkeme karar verdi, kesinleşti, mahkemenin belirlediği cezayı çekecek. Herkes ne yaptığını biliyor" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Bolsonaro'nun gözaltına alınmasına "yazık" ifadesini kullanmasına yönelik soruya "Bu olayın, Brezilya ile ABD arasındaki ilişkileri etkilememesi gerekiyor. Bunun onunla hiçbir ilgisi yok, Trump'ın bizim egemen bir ülke olduğumuzu, adalet sistemimizin karar verdiğini ve burada neyin kararlaştırıldığını bilmesi gerekiyor" yanıtını verdi. Bolsonaro aleyhindeki yasal sürecin tüm yasal prosedürlere uygun olarak ilerlediğini vurgulayan Lula da Silva, sürecin yaklaşık 2.5 yıllık soruşturma ve yargılama sürecini içerdiğini vurgulayarak, "Mahkeme karar verdi, kesinleşti, mahkemenin belirlediği cezayı çekecek. Herkes ne yaptığını biliyor" dedi.

Bolsonaro'nun ayak bileğindeki elektronik takip cihazını devre dışı bırakma girişimi de dahil tutuklama şartlarına yönelik soruya, "Adalet sistemi bir karar verdi, yargılandı. Masumiyet karinesine hakkı vardı" yanıtını verdi.

Gözaltına alınmıştı

Brezilya'da darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerince evinin önünde yapılması planlanan eylem öncesinde kaçma riski oluşturacağı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bolsonaro'nun ayak bileğindeki elektronik takip cihazını kurcaladığına ilişkin kanıtlar bulunduğu, Bolsonaro'nun daha önce Arjantin'in Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunmayı düşündüğüne dair kanıtlar bulunduğu aktarılmıştı.

Darbe teşebbüsüyle suçlanmıştı

Sağ görüşlü ve ordunun daha fazla kontrol sahibi olmasını savunan Brezilyalı lider, ikinci dönemi için yarıştığı 2022 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerini solcu mevcut Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio da Silva'ya karşı kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmemişti. Bolsonaro, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte Silva'nın yemin töreninden 2 gün önce ABD'ye gitmiş ve bu gelişme yerel basın tarafından "kaçış" olarak nitelendirilmişti.

Bolsonaro'nun destekçileri 8 Ocak 2023'te ABD'deki Kongre baskınına benzer bir şekilde Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'nı basmış, şiddetli olaylarda Bolsonaro'nun rolü tartışma konusu olmuştu. Bolsonaro, darbe teşebbüsünde bulunmakla suçlanmış ve aleyhindeki dava sürecinde ordudaki generallerle "seçim sonuçlarını iptal etme" görüşmeleri yapmakla itham edilmişti. Bu yıl Eylül ayında darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl üç ay hapis cezası istenen Bolsonaro, temyiz süreci devam ettiği için aleyhinde kesinleşmiş bir tutuklama emri bulunmuyordu.

Trump, Bolsonaro aleyhindeki davaya "cadı avı" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, görevi başındayken Bolsonaro ile yakın ilişki içindeydi ve Brezilyalı lider aleyhindeki davayı bir "cadı avı" olarak nitelendirmişti. Trump, davayı yürüten Hakim Moraes aleyhinde yaptırım uygulamış ve Brezilya'dan ithal edilen bazı ürünlere yönelik tarifeleri yüzde 50'ye çıkarmıştı. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.