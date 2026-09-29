Brandenburg Schipkau'da 365 metrelik dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi

Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Schipkau kasabasında 365 metrelik nihai yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi.

Almanya, Dünya'nın en yüksek rüzgar türbini inşasında önemli bir eşiği geride bıraktı. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir zamanlar kömür madenlerinin hakim olduğu Schipkau kasabasında nihai yüksekliği 365 metre olan dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi.

Rüzgar enerjisi yapısının inşasını üstlenen Dresden merkezli GICON şirketi, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "GICON, yüksek irtifa rüzgar türbini kulesi: Yükseklik rekoru. Enerji dönüşümünde çığır açıcı" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Berlin ve Dresden arasında, Schipkau'da dünyanın en yüksek rüzgar türbini 365 metre yükseklikte güçlü ve istikrarlı rüzgarlardan yararlanarak karasal rüzgar enerjisini yeni bir performans sınıfına taşıyor. Daha fazla enerji, daha iyi arazi kullanımı ve daha istikrarlı bir enerji beslemesi, onu enerji geleceği için kilit bir proje haline getiriyor" denildi.

Dünya'nın en büyük rüzgar enerji yapısı

Alman Rüzgar Enerjisi Birliği'ne (BWE) göre, Schipkau kasabasında inşa edilen 365 metre yüksekliğindeki türbin, dünyanın en yüksek rüzgar türbini olma özelliğini taşıyor. Türbin, aynı zamanda Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan 368 metre yüksekliğindeki Televizyon Kulesi'nin ardından ülkedeki en yüksek ikinci yapı olarak öne çıkıyor. Bavyera eyaletindeki Winnberg bölgesinde ise 285 metre yüksekliğinde başka bir rüzgar türbini bulunuyor. Rüzgar türbinleri normalde 200 metre yüksekliğe sahip.

7 bin 500 haneye elektrik sağlayacak

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Schipkau kasabasındaki rüzgar türbininin nihai yüksekliğe ulaşmasının ardından enerji yapısı çevresindeki son işlemlerin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı ve ekim ayında şebekeye bağlanacağı belirtildi. Rüzgar türbininin resmi açılışının ise üst düzey katılımcıların yer alacağı törenle kasım ayı başında yapılacağı bildirildi. Dünya'nın en yüksek rüzgar türbinini 7 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağı da ifade edildi.

Almanya dünya genelinde Çin ve ABD'nin ardından toplam rüzgar enerjisi kurulum kapasitesine sahip üçüncü ülke konumunda yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı