Bozyazı Kaymakamı Vatandaşlarla Buluştu

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Karaisalı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Topsakaloğlu, vatandaşların istek ve önerilerini not aldığını ve ilgili kurumlara ileteceğini belirtti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ilçeye bağlı kırsal Karaisalı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Topsakaloğlu, mahalle ziyaretlerinde ilçeye bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu. Daire amirleriyle birlikte vatandaşların istek ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla vatandaşla buluşan Kaymakamı Topsakaloğlu, Karaisalı Muhtarı Erdal Arıktekin ve mahalleliler tarafından karşılandı. Toplantıda söz alan vatandaşlar, mahalle içerisinde geçen sulama kanalına zaman zaman vatandaşların düşerek boğulma tehlikesi yaşadıklarını, buna karşı önlem ve tedbir alınmasını, elektrik hatlarının eskidiğini bu nedenle değiştirilmesini, mahalle içerisindeki yolların bakım ve asfaltlanması ile Karaisalı Mahallesi ile Çopurlu Mahallesi arasında bulunan Sini Çayı üzerine köprü yapılmasını talep ettiler.

Vatandaşların ilettikleri sorun ve talepleri tek tek not aldığını, ilgili kurumlara ileteceklerini ve takipçisi olacağını söyleyen Topsakaloğlu, muhtar Erdal Arıktekin'e ve toplantıya katılarak görüş ve öneride bulunan vatandaşlara teşekkür etti. - MERSİN