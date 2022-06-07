Bozüyük Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı - Haberler

Bozüyük Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen "ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, personel giderleri ve malzeme giderleri maliyetlerinin artışlarından dolayı Belediyenin 2022 Mali yılı bütçesine ek olarak 93 milyon TL ek bütçe yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Yine Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına Ait Yönetmeliği oy birliği ile kabul edilirken Gündüz Çocuk Bakımevine kaydı yapılacak olan çocukların velilerinden (belediye personeli, diğer kamu kurum personeli ve diğer vatandaşlar) Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına Ait Yönetmeliğin 27. Maddesinde belirtilen tahsil edilecek olan ücretin belirlenmesi konusu da çalışmalar devam ettiğinden komisyonun ek süre talebi oy birliği ile kabul edildi.

Ardından İmar Komisyonuna sevk edilen Çarşı Mahalle Baharözü Mevkii'nde yaklaşık 65 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu yapılması talebi oy birliği ile kabul edilirken İlçemiz Yeni Mahalle ve 4 Eylül Mahallesinde yaklaşık 22 hektarlık alanda l/1000 ölçekli uygulama imar planı ve l/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu yapılması talebi konusu çalışmalar devam ettiğinden komisyonun ek süre talebi de oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda son olarak Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; 4 Eylül Mahallesinde yer alan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Kumral Abdal Anadolu Lisesi arasındaki 862 Sokağın ve Yeni Mahalle l390 ada 5 parsel doğusunda bulunan yolun kaldırılması amacıyla l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika