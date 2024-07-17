Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken Ankara kulislerinde konuşulan yeni bir gelişme büyük ses getirdi.

"YENİ BİR PARTİYLE SEÇİMLERE HAZIRLANACAK"

Ak Parti'nin İstanbul Milletvekili olan Soylu'nun istifa etmeye hazırlandığı, sine-i millete döneceği ve önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle seçimlere hazırlanacağı öne sürüldü.

AK Parti'nin geleceğinde kendisine yer göremeyen Soylu'nun MHP'deki oy kaybı, İYİ Parti'de art arda gelen istifaların ardından bu alandaki boşluğu doldurmaya, kendisine yeni bir merkez yaratmaya çalıştığını iddia eden Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Erken seçim olasılıkları da hesaba katıldığında milliyetçi oylara talip olmak mantıksız gelmiyor" dedi.

İSTİFA İÇİN TBMM'DEN ONAY ÇIKMASI GEREKİYOR

Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılması hem de milletvekilliğinden istifasının kabul edilmesi için TBMM Genel Kurulu'nun onayı gerektiği için bu çıkışların yalnızca "Ben de buradayım, beni yok sayamazsınız" mesajı içerdiğini düşünenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.