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Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun istifa etmeye hazırlandığı, sine-i millete döneceği ve önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle, yeni bir güç odağı olarak seçimlere hazırlanacağı iddia edildi. MHP'deki oy kaybı, İYİ Parti'deki istifaların ardından kendisine yeni bir merkez yaratmaya çalıştığı öne sürülen Soylu'nun bu hamlesinin "Ben de buradayım, beni yok sayamazsınız" mesajını içerdiğini düşünenlerin sayısı da azımsanacak boyutta değil.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken Ankara kulislerinde konuşulan yeni bir gelişme büyük ses getirdi.

"YENİ BİR PARTİYLE SEÇİMLERE HAZIRLANACAK"

Ak Parti'nin İstanbul Milletvekili olan Soylu'nun istifa etmeye hazırlandığı, sine-i millete döneceği ve önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle seçimlere hazırlanacağı öne sürüldü.

AK Parti'nin geleceğinde kendisine yer göremeyen Soylu'nun MHP'deki oy kaybı, İYİ Parti'de art arda gelen istifaların ardından bu alandaki boşluğu doldurmaya, kendisine yeni bir merkez yaratmaya çalıştığını iddia eden Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Erken seçim olasılıkları da hesaba katıldığında milliyetçi oylara talip olmak mantıksız gelmiyor" dedi.

İSTİFA İÇİN TBMM'DEN ONAY ÇIKMASI GEREKİYOR

Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılması hem de milletvekilliğinden istifasının kabul edilmesi için TBMM Genel Kurulu'nun onayı gerektiği için bu çıkışların yalnızca "Ben de buradayım, beni yok sayamazsınız" mesajı içerdiğini düşünenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milletvekili İYİ Parti İstanbul AK Parti MHP Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (19)

Nayci İbrahim:

Önce hesap vermen gerekmiyor mu....?

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dersu uzala:

neden ki ? tertemiz insan hem adı üzerinde soylu.

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Sezgin Sezgin:

Girdiği Parti'nin oyu yüzde 1 e düşer

yanıt3
yanıt0
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sedat Reis boşluğu bekliyor :)

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13
yanıtYanıtla
Vatan Daş:

İstifadan sonra beyaz yola devam

yanıt14
yanıt3
MÜCAHİD:

önceden demokrat parti başkanıydı , partiyi bırakıp gelmişti T.Erdoğan a destek için, Allah şimdiden hayırlı uğurlu etsin Amin

yanıt2
yanıt2
Muratsa:

ARKASINDA BIRAKTIĞI PİSLİĞİ OPERASYON LARLA BITIREMIYOLAR.

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8
yanıtYanıtla
Muratsa:

hiç mi ATATÜRK'ÜN kıyısından , yanından gece bilecek bir vatan sever bu ülkenin başına gelmiyecek

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HİDAYET YILMAZ:

BENİM ÜLKEM HAZİRANDAN SONRA ÖYLE BİR ŞAHA KALKACAK Kİ ..... DİYORDU 2 SENE ÖNCE :)))))

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ibrahim hantaş:

bende buradayım dekont sesine hastayım

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