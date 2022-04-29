Bomba iddia! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Akşener duyuracak, isim de tarih de belli

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Kulislerle adaylıkla ilgili birçok isim gündeme gelirken bunlardan en ağır basanı hiç kuşkusuz ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... Konuyla ilgili daha önce birçok kez açıklama yapan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını 6'lı masadaki diğer liderlerle ortaklaşa kararlaştıracaklarını belirtti.

"KILIÇDAROĞLU, ADAYLIĞINI BAŞKA BİR LİDERİN AÇIKLAMASINI TERCİH EDER"

Konuyla ilgili muhalefete yakınlığıyla bilinen Fikret Bila dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Ana muhalefet partisinin kurmaylarına en çok yöneltilen sorunun "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklar mı?" olduğunu ifade eden Bila, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi nezaketi buna engeldir. Kılıçdaroğlu, adayın 6 lider tarafından belirleneceğini söyledikten sonra böyle bir açıklama yapmaz. Diğer 5 lider böyle bir karara varırsa açıklamanın da bu liderler veya bu liderlerden biri tarafından yapılmasını tercih eder" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIK AÇIKLAMASINI AKŞENER YAPAR"

Ana muhalefet partisi kurmaylarının "Peki böyle bir açıklamayı 5 liderden hangisi yapar?" sorusuna da yanıt verdiğini belirten Bila, siyasi nezaket gereği bu açıklamanın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından yapılacağını belirtti.

"KURBAN BAYRAMI'NDA DUYURULACAK"

Bila, Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağının ne zaman açıklanacağı konusuyla ilgili de öğrendiği görüşleri paylaştı. Buna göre kurmaylar, söz konusu açıklamanın Kurban Bayramı'nda yapılacağını söyledi.