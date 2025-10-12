Haberler

Gündem yaratacak iddia: Komisyon bu hafta Abdullah Öcalan ile görüşecek

Gündem yaratacak iddia: Komisyon bu hafta Abdullah Öcalan ile görüşecek
Güncelleme:
Gündem yaratacak iddia: Komisyon bu hafta Abdullah Öcalan ile görüşecek
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin bu hafta teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşeceğini iddia etti. Burhan görüşmeye DEM Parti, AK Parti, MHP ve CHP temsilcilerinin de katılacağını öne sürdü.

TV100 ekranlarında yayınlanan "Başak Şengül ile Doğru Yorum" programına katılan Millet Haber AjansıGenel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan canlı yayında gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

"KOMİSYON ÖCALAN İLE GÖRÜŞECEK"

Gazeteci Sinan Burhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin bu hafta teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşeceğini iddia etti.

CHP DE KATILACAK

Burhan, söz konusu görüşmeye DEM Parti, AK Parti, MHP, Yeniyol Partisi ve CHP temsilcilerinin de katılacağını öne sürdü.

ÖCALAN'IN SÜREÇLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİNİ DİNLEYECEKLER

İddiaya göre komisyon üyeleri, Öcalan'ın süreçle ilgili değerlendirmelerini "ilk ağızdan" dinleyecek ve bu görüşmenin, diyalog sürecinde önemli bir adım olacağı ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Avutun milleti barış palavraları ile

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Bu pçi hiç sevmem lakin helal olsun dedirtiyor bizim jarabatak ecevite idamı kaldırtıp kendine krallargibi ada tahsis ettirdi şimdide meclisteki kan emici partilerin başkan yada sözcülerini ayağına getirtip talimat veriyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
