Gündem yaratacak iddia: Komisyon bu hafta Abdullah Öcalan ile görüşecek

TV100 ekranlarında yayınlanan "Başak Şengül ile Doğru Yorum" programına katılan Millet Haber AjansıGenel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan canlı yayında gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

"KOMİSYON ÖCALAN İLE GÖRÜŞECEK"

Gazeteci Sinan Burhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin bu hafta teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşeceğini iddia etti.

CHP DE KATILACAK

Burhan, söz konusu görüşmeye DEM Parti, AK Parti, MHP, Yeniyol Partisi ve CHP temsilcilerinin de katılacağını öne sürdü.

ÖCALAN'IN SÜREÇLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİNİ DİNLEYECEKLER

İddiaya göre komisyon üyeleri, Öcalan'ın süreçle ilgili değerlendirmelerini "ilk ağızdan" dinleyecek ve bu görüşmenin, diyalog sürecinde önemli bir adım olacağı ifade edildi.