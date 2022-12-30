Bomba iddia: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevden alınacak, yerine gelecek isim bile belli

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İBB'ye terör soruşturması sonrasında Başkan Ekrem İmamoğlu'nun 2023 yılının ilk günlerinde Bakanlık tarafından görevden alınacağı iddia edildi. İmamoğlu'nun yerine ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in getirileceği konuşuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı ülke gündemine bomba gibi düştü. İçişleri Bakanlığı ise İBB'ye terör soruşturması başlattı. Gelişmelerin ardından siyasette tansiyon artarken ortaya atılan bir iddia ise kafa karıştırdı.

'GÖREVDEN ALINACAK' İDDİASI

Edinilen kulis bilgisine göre İBB'ye bir kayyum ataması söz konusu değil. Ancak Euronews'te yer alan habere göre ocak ayının ilk günlerinde Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılabileceği konuşuluyor. Aynı yere konuşan bir kaynak, görevden uzaklaştırma söz konusu olduğundan Belediye Meclis'inde yeni başkanın atamasının yapılacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nu hakaret davasında suçlu bulunduğu için görevden alamayacağını, ancak terör soruşturmalarında İçişleri Bakanlığının böyle bir yetkisinin olduğunu söylemişti.

YERİNE GELECEK İSİM DE KULİSLERDE KONUŞULUYOR

Gazeteci Barış Yarkadaş da geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun görevden alınması halinde yeni İBB başkanının kim olacağı konusunda bir yazı yazmış ve "AK Parti, Başkan İmamoğlu görevden uzaklaştırılırsa hangi şirketi kimin yöneteceği ve şirketlerin yönetim kurullarına kimlerin atanacağı üzerine çalışıyor" iddiasında bulunmuştu. Ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in İBB başkanı olabileceğini öne sürmüştü.

DAVA İSTİNAF'A TAŞINDI

Öte yandan İmamoğlu hakkındaki karar, Anadolu Cumhuriyet savcısınca, ''yazım ve hesaplama hatasından dolayı usul ve esas yönünden kanuna aykırılık bulunduğu'' gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Savcının istinaf dilekçesinde, gerekçeli kararın hüküm kısmında "sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından" ibaresinde TCK'nin 125/4. maddesine göre artırım yapılması gerekirken 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtildi.