Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden yüzde 37.7 ile birinci parti çıkması Türk siyasetinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.

Seçim başarısızlığının ardından AK Parti'nin yeni hamlelerde bulunacağı Ankara kulislerinde uzun zamandır konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisini yeni isimlerle güçlendireceği ifade ediliyordu.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN 3 VEKİL TRANSFER LİSTESİNİN BAŞINDA

Önümüzdeki dönemde 15 belediye başkanı ve 3-4 milletvekilinin AK Parti'ye katılmayı planladığını söyleyen gazeteci İsmail Saymaz, yakın zamanda İYİ Parti'den istifa eden vekiller Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz ve Bilal Bilici'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk transferleri olacağını iddia etti.

"GELECEK PARTİSİ İLE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

13 Ağustos itibarıyla bu 3 vekilin AK Parti'ye katılmış olacaklarını belirten Saymaz, "Gelecek Partisi'yle de aralarında bir görüşme olduğunu anladım. Bu dalgada değilse bile diğer dalgada katılım olabilir"